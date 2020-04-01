Umrecilerin boşalttığı yurt dezenfekte edildi - Son Dakika

Umrecilerin boşalttığı yurt dezenfekte edildi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, umre dönüşü 252 kişinin gözlem altına tutulduğu yurt, tahliye işlemlerinin ardından temizlik çalışması yapılarak dezenfekte edildi.

Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci 2 gün önce dolan 252 kişiden 60'ı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek gözlem süreleri uzatıldı. Kalan 192 kişinin ise son yapılan sağlık kontrollerinin ardından dün öğle saatlerinde tahliye edildi. Tahliyenin ardından boşalan yurtta ise bugün temizlik çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri yurdu temizleyerek, dezenfekte etti.