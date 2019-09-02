Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: Oyuncularım özel bir alkışı hak ediyor
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Ünal Karaman: Oyuncularım özel bir alkışı hak ediyor

10 saat önce

Maç hakkında konuşan deneyimli teknik adam Ünal Karaman, '8 Ağustos'tan beri 7 maç oynadık.

Ünal Karaman: Oyuncularım özel bir alkışı hak ediyor, System.String[]

Maç hakkında konuşan deneyimli teknik adam Ünal Karaman, '8 Ağustos'tan beri 7 maç oynadık. Hemen hemen aynı oyuncuları kullanmak durumunda kaldık. Oyuncularım özel bir alkışı hak ediyorlar. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulduk. Gol yedik. Golden sonra mental olarak çökmüyoruz. Gol attık. Daha da atabilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi. Arkadaşlarımızı (Yeni transferler) tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Onların yetenekli olduklarına inanıyoruz. Takımda nasıl kendilerine yer bulacaklarına bakacağız. Takım kimyası içinde nerede yer edineceklerini göreceğiz. Geçen seneden beri takım yükünü çeken oyuncuları ağırlıklı olarak kullandım. Onların acil katılımına ihtiyacımız var. Umuyor ve bekliyorum ki arzu ettiğimiz seviyede aramıza katılacaklar' ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:54 
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