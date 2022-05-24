"UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika
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"UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

24.05.2022 15:00
"UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Geleneksel Sanatlar Derneğinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen "UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı.

Geleneksel Sanatlar Derneğinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen "UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler, UNESCO'nun miras listesinde yer alan Karagöz, Nevruz, geleneksel yemekler, nazar boncuğu gibi Türk kültürünü yansıtan birçok unsurun fotoğraflarıyla, 15 Haziran'a kadar başvurabilecek.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki geleneksel sanatlar ve zanaatlar, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, toplumsal ritüel ve şölenler gibi birçok alandan unsur fotoğraf yarışmasının konusunu içeriyor.

Yarışmada seçici kurul tarafından değerlendirilen 100 eser, dijital platformda sergilenecek.

Fotoğrafı sergilenmeye hak kazanmış ilk 25 katılımcıya 2 bin lira, sonraki 25 katılımcıya ise 500 lira ödül verilecek.

Türk kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle gerçekleştirilen yarışma için 18 yaş üstü katılımcılar en fazla üç adet fotoğrafı ile ücretsiz başvuru yapabilecek.

Yarışmanın ayrıntılarına ve şartnamesine "gelenekselsanatlar.org" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

Türk kültürü, Karagöz, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

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