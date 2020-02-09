Üniversite öğrencileri karda yüzdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri karda yüzdü - Son Dakika

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 üniversite öğrencisi karın tadını yüzerek çıkardı.

Üniversite öğrencileri karda yüzdü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 üniversite öğrencisi karın tadını yüzerek çıkardı.


Karabük'te kent genelinde üç gündür etkili olan kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu. Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi İbrahim Yücel, Murat Şılbır ile Muhammet Akdaş, karda yüzme iddiasına girdi. Üç arkadaş denizde yüzecekmiş gibi deniz şortlarını giyip, ayaklarına palet ve deniz gözlüğü takıp, havlularını yanına aldı. Evlerinin karla kaplı bahçesine çıkan üç arkadaş, yüzme yarışı yaptı.


Üç arkadaş yarışın ardından karda yuvarlanıp, kartopu oynadı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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