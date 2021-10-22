Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumu, diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Sözcü yazarı Sultan Uçar, sahte diploma satan internet siteleriyle tek tek yazışıp sahteciliğin vardığı boyutu gözler önüne serdi. Sahte diploma satan internet sitelerinde müşterilere memnuniyet anketi yapılıyor, ilk 300 kişiye kampanya dahi var

İşte yazıdaki ilgili kısım;

Sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, "iyi günler" yazdık. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, "Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar…" denildi.

"KİMSE ANLAMAZ"

"ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', 'Hangi fakülteler var?', 'Sahte olduğu anlaşılır mı?', 'İşsizim, indirim yapar mısınız?', 'Kimse duymaz değil mi?" diye sorduk. "ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak" şeklinde cevaplandı.

"BİNLERCE YAPTIK"

Sahte diploma şirketleri sitelerinde, "Referanslarımıza göz atabilirsiniz. Binlerce diploma hazırladık. Kimseyi mağdur etmedik. Bizlere güvenenler istediği işe sahip oldu. Sıra sizde" diye reklam da yapıyorlar. Diploma aldığı ileri sürülen öğrencilerin, teşekkür mektupları da var.

"Güvenilir hizmet" başlığı altında kendilerini tanıtan sahte diploma şirketleri, "Kısa sürede titizlikle, gizlilikle ve güvenle diplomalarınızı hazırlıyoruz. Tüm diplomalarımız noter tasdikli, diploma kağıdına basılmaktadır" diyor.