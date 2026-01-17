Ünye'de Gaz Kaçağı İddiası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ünye'de Gaz Kaçağı İddiası: İki Genç Hayatını Kaybetti

17.01.2026 15:58
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir oto bakım servisinde iki genç usta, gaz kaçağı nedeniyle ölü bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir oto bakım servisinde çalışan genç usta ile arkadaşının cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, tamir için bırakılan bir araçta gaz kaçağı olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibi dükkana geldi. Kapının açılmasıyla birlikte iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen Oğuzhan Bölükbaş(27) ile yanında bulunan arkadaşı Sami Güzel'in(24) hayatını kaybettiği belirlendi. Sami Güzel hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu, tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde ise gaz kaçağına dair bulgulara rastlandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel'in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"İçeride gaz kokuları vardı"

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkanı açtıklarında ağır bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, içeride yoğun gaz kokusu olduğunu ve iki kişiyi hareketsiz halde gördüklerini söyledi. Elveren, "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı. İki kişinin cansız bedeni içerdeydi. Biz burada yağ değişim servisi, alt bakım ve motor bakımı üzerine çalışıyoruz. Vefat edenlerden Oğuzhan Bölükbaş ustamızdı. Ben diğer arkadaşı tanımıyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, Ünye, Ordu, Kaza, Son Dakika

