Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Kısmi Kabine Değişikliği Onaylandı

Ürdün'de Kısmi Kabine Değişikliği Onaylandı

1 saat önce

Ürdün Kralı Abdullah, başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sunduğu kabine değişikliğini onayladı.

Ürdün'de Kısmi Kabine Değişikliği Onaylandı, System.String[]
Ürdün Kralı Abdullah, başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sunduğu kabine değişikliğini onayladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, Başbakan Rezzaz'ın sunduğu bir bakanlığın kapatılması, iki bakanlığın ayrılması ve iki yeni bakanın atanması yönündeki kabine değişikliğini onayladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığına Velid el-Maani, Turizm ve Eserler Bakanlığına ise kapatılan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı'nı yürüten Mecd Şiveyke atandı.

Belediye İşleri Bakanlığı'ndan ayrılan Ulaştırma Bakanlığı'na da Enmar el-Hasavine getirildi.

Rezzaz hükümetinde ikinci defa kabine değişikliği yaşanırken ekim ayında yapılan ilk değişiklikte Kültür ve Gençlik, Tarım ve Çevre Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 6 bakanlığın birleştirildiği, yeni oluşturulan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı ile bakanlık sayısının 27 olduğu ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Ürdün Kralı Abdullah, Güncel
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