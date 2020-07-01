Ürettiği "Hacıyatmaz" adlı iki tekerlekli araçla ilgi odağı oldu - Son Dakika

Ürettiği "Hacıyatmaz" adlı iki tekerlekli araçla ilgi odağı oldu

Bursa'da, akrabalarıyla beraber iki tekerlekli, elektrikle çalışan mini araç üreten 62 yaşındaki Hasan Duman, ilginç görünümlü "Hacıyatmaz" adını verdiği aracıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Bursa'da, akrabalarıyla beraber iki tekerlekli, elektrikle çalışan mini araç üreten 62 yaşındaki Hasan Duman, ilginç görünümlü "Hacıyatmaz" adını verdiği aracıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

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Yaklaşık 30 yıl cezaevinde kalan Duman, bu süre zarfında elektrik ve teknoloji üzerine birçok kitap okuyarak bir araç imal etmeye karar verdi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra projesini yeğenleri ve kardeşleriyle paylaşan Duman, 4 yıl üzerinde çalışarak yaklaşık 10 bin lira maliyetle iki tekerlekli ve tam kapasite şarj edildiğinde 4-5 saat çalışabilen mini araç üretmeyi başardı.

"Hacıyatmaz" adını verdiği araç, Duman'ın çevresinin çokça dikkatini çekince sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Araç ve Hasan Duman, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

"Bir anda fenomen haline geldim"

Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğlence sektörüne çeşitli icatlar yaptığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra bu projeyi hayata geçirdiğini belirten Duman, çevresindeki insanların da desteğiyle elektrikli aracı üretmeyi başardığını dile getirdi.

Bu aracın güvenirliğinin yüksek olduğunu ve devrilmesinin "imkansız" olduğunu anlatan Duman, "İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Bu aracı her geçen gün geliştiriyorum. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bir yakınım sosyal medyaya benim icadımı yüklemiş. Orada görenler olmuş ve ilgi göstermişler. Bir anda fenomen haline geldim." ifadelerini kullandı.

"Şu anda çok iyi gidişat var. Destekler gelirse işi büyütebilirim." diyen Duman, şöyle konuştu:

"Ada bölgelerinde fayton yasaklandı. Bu da çevre dostu. Maliyeti de çok az. Şarj edildiğinde 4-5 saat gidiyor. Oralarda da kullanılabilir. Talep fazla, tanıtımlarını yaptıktan sonra işi büyüteceğiz. Bununla ilgili patent başvurusu da yapacağım."

Yaptığı aracın devrilmediğini savunan Duman, "Bu arada bu aracımı devirebilene de para ödülü veriyorum. Çok mücadele ettiler devirmek için ama deviremediler." dedi.

Hasan Duman, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürettiği 'Hacıyatmaz' adlı iki tekerlekli araçla ilgi odağı oldu - Son Dakika

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