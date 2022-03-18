Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kıran köyünde Süleyman Beyaz'ın (74) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan zehirlenen ve komşuları tarafından evden çıkarılarak ambulansa götürülen Beyaz, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.