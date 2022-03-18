Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

18.03.2022 08:58
Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kıran köyünde Süleyman Beyaz'ın (74) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan zehirlenen ve komşuları tarafından evden çıkarılarak ambulansa götürülen Beyaz, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yangın, Eşme, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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