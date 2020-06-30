Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti

Uşak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan restoran işletmecisi öldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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