Uşak'ta Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Uşak'ta Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak\'ta Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
19.01.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın İnay köyünde çıkan ev yangınında 87 yaşındaki Muhittin Eryılmaz hayatını kaybetti, 93 yaşındaki M.Ö. yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Yangın, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Eryılmaz (87) ile ablası M.Ö'nün (93) beraber yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangında hafif yanıkları oluşan M.Ö., 112 sağlık ekiplerince önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz ise yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uşak'ta Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:33:48. #7.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.