Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Ç. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmada zanlıyla teması görülen C.A. isimli şüpheliden 21 kapsül sentetik ecza elde edildi. C.A. 'hakkında uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Ç. isimli şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. A.Ç.'de ele geçirilen ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 TL paraya el konuldu.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A,Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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