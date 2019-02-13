Uyuşturucuyla Mücadelemizi Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Sürdüreceğiz"
4 saat önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Ustaoğlu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, ilgili kurumların uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.
Geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri uyuşturucu illetine karşı mutlaka eğitmek gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Bundan sonra da gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımı tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel
, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile bağımlılıkla mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:38 Kaynak: AA
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