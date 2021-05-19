Üzerini kazıyarak yazı yazdığı 450 taşı, evinin bahçesinde sergiliyor - Son Dakika

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde Hüseyin Çakıl (89), yıkılan evlerden topladığı yontarak şekil verip, kazıyarak üzerine yazılar yazdığı 450 taşı, evinin bahçesinde sergiliyor.

Yazıhan ilçesinde yaşayan emekli Hüseyin Çakıl, küçük yaşlardan beri taşları yontarak şekillendirdikten sonra üzerlerine kazıyarak yazılar yazıyor. Bölgedeki yıkılan evlerden topladığı çeşitli ebatlardaki 450 taşın üzerine şiir, mani ve özlü sözler yazan Çakıl, bunları evinin bahçesinde biriktirdi. Hüseyin Çakıl, en büyük hayalinin ise el emeğiyle sanata dönüştürdüğü taşların müzede sergilenmesi olduğunu söyledi.Küçük yaşlardan beri taşlara figürler çizdiğini, ilerleyen süreçte ise kazıyarak yazdığı yazılar ile sanat eserine dönüştürdüğünü anlatan Çakıl, "Bugüne kadar 450 taşı bu şekilde yazarak evimin bahçesinde sergiliyorum. Bazı insanlara saçma geliyor ama benim için bunlar sanat eseri. Kimi zaman çocuklarım bu taşları kırmak istiyor ama ben izin vermiyorum. Şu an evimin bahçesi müze gibi ama sadece çevremdekiler görüyor. Yetkililerin bu taşları müzede sergilemesi en büyük isteğim. O da olmazsa çocuklarım ve torunlarıma miras kalacak" dedi.