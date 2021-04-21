Vali Epcim, rektörlüğe atanan Türkmen'i tebrik, görevi devredecek olan Coşkun'a teşekkür etti - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi" başlığıyla, kurulduğu günden bu yana başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam eden Bayburt Üniversitesi'nde yaşanan görev değişimi dolayısıyla Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Epcim, tebrik ve teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine 2013 yılında atanan ve günümüze kadar kesintisiz olarak sürdürdüğü bu görevi büyük bir özveri, fedakarlık ve hizmet gayesi ile yerine getiren Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görev süresi boyunca üniversitemizin gerek alt yapı yatırımları ile yeni eğitim mekanların kavuşmasında, gerekse de bilimsel anlamda gelişimine ivme kazandıracak donanım ve teçhizatla donatılmasında, bünyesine yeni bölümler katılması ve çok daha önemlisi her yönüyle modern bir kampus inşa edilmesinde büyük emek ve gayretleri olan Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisine gönülden teşekkür ederken, bundan sonraki yaşantısında arkasında bıraktığı eser ve örneklerde olduğu gibi başarı dolu yarınlar temenni ediyoruz.

Bu vesileyle Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un halefi olarak Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e de yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz." - BAYBURT