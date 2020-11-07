Vali Erdinç Yılmaz, Karaçay Deresi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Karaçay Deresi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'den çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, "Karaçay bizim için öncelikli projelerdendir. Karaçay'ımızı hak ettiği yere getirmek için iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz. Projemiz tamamlandığında Karaçay'ımız yeni bir görünüme kavuşacak, insanlarımızın rahat bir nefes alacağı güzel bir alanı ilimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat da bölgede yapılacak çevre düzenlemesiyle Karaçay Deresi'nin dinlenme ve yeşil alanlara kavuşacağını, oluşturulacak gölette kayık gezileri yapılabileceğini belirtti.