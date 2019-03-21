Son Dakika Haberleri: Vali Sezer'in İlçe Ziyaretleri

Vali Sezer'in İlçe Ziyaretleri

51 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesi Karıştıran mevkisinde bulunan mesire alanındaki çalışmaları inceledi.

Vali Sezer'in İlçe Ziyaretleri, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesi Karıştıran mevkisinde bulunan mesire alanındaki çalışmaları inceledi.

İncelemelerinde Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım'dan bilgi alan Sezer, Keskin'de günü birlik piknikçilerin adresi olan Karıştıran mesire alanından vatandaşların bir an önce yeniden faydalanabilmesi için düzenlenme çalışması başlattıklarını söyledi.

Sezer, bu alanın, vatandaşların doğa ile baş başa ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, temiz ve huzurlu bir ortamda piknik yapacağı mekan olacağını ifade etti.

Kaymakam Köken de çalışmaların bitmesiyle mesire alanının çok güzel ve huzurlu bir ortama kavuşacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Keskin, Güncel
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