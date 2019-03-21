Vali Sezer'in İlçe Ziyaretleri
51 dakika önce
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Keskin ilçesi Karıştıran mevkisinde bulunan mesire alanındaki çalışmaları inceledi.
Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, Keskin
ilçesi Karıştıran mevkisinde bulunan mesire alanındaki çalışmaları inceledi.
İncelemelerinde Kaymakam Muammer Köken
ve Belediye Başkanı Dede
Yıldırım'dan bilgi alan Sezer, Keskin'de günü birlik piknikçilerin adresi olan Karıştıran mesire alanından vatandaşların bir an önce yeniden faydalanabilmesi için düzenlenme çalışması başlattıklarını söyledi.
Sezer, bu alanın, vatandaşların doğa ile baş başa ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, temiz ve huzurlu bir ortamda piknik yapacağı mekan olacağını ifade etti.
Kaymakam Köken de çalışmaların bitmesiyle mesire alanının çok güzel ve huzurlu bir ortama kavuşacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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