Son Dakika Haberleri: Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı

Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı

48 dakika önce

Karabük Valiliği vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı, System.String[]
Karabük Valiliği vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesinde kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Kar Geliyor

Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:30:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]