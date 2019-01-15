Valilikten Şiddetli Fırtına Uyarı
48 dakika önce
Karabük Valiliği vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı ikaz etti.
Karabük Valiliği
vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı ikaz etti.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz
Bölgesinde kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba
sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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