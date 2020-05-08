Vezirköprü'de berber ve kuaför salonları açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Vezirköprü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaför salonları dezenfekte edildi.



Vezirköprü Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte işlemi, ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarına uygulandı.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin, koronavirüs salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.



Normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımların kontrollü bir sosyal hayat amacıyla yapıldığının altını çizen Şahin, "Her zaman olduğu gibi hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yayındayız. Gerçekleştirilen çalışma sonunda hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz hijyenik bir ortamda bulunmuş olacak. Bu dönemi birlikte, el ele aşacağız." dedi.