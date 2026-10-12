Video çekerken füze saldırısına uğradı - Son Dakika
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Video çekerken füze saldırısına uğradı

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Ukrayna'da bir kadın, video çektiği sırada Rusya'nın füze saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Savaşın ortasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, saldırı Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ukrayna'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir kadının cep telefonuyla çekim yaptığı sırada bulunduğu bölgede füze saldırısı meydana geldiği aktarıldı.

Savaşın ortasında yaşanan olay, cep telefonu kameralarının artık yalnızca günlük hayatı değil, ölümcül saldırı anlarını da kaydettiğini gösterdi. Kadının sağlık durumuna ve görüntülerin kaydedildiği kesin konuma ilişkin doğrulanmış bir açıklama ise bulunmuyor.

RUSYA'NIN SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın 7 Ekim'de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer kentlerine düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 25 sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında beş çocuk da bulunuyordu.

En ağır kayıpların yaşandığı noktalardan biri, Çernihiv bölgesindeki Priluki kenti oldu. Bir apartmanın hedef alındığı saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğunun önceden bilindiğini ancak hava savunma sistemlerindeki mühimmat sıkıntısı nedeniyle bütün füzelerin engellenemediğini söyledi. Özellikle Patriot sistemlerinde kullanılan önleyici füzelere duyulan ihtiyaç yeniden gündeme geld

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