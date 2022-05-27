Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi

27.05.2022 09:37
Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi

Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Salı gecesi holografik teknoloji kullanılarak İngiliz şarkıcı Adele Adkins'in konseri düzenlendi.

Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Salı gecesi holografik teknoloji kullanılarak İngiliz şarkıcı Adele Adkins'in konseri düzenlendi.

Konseri yüzlerce müziksever izledi. Tunus'ta ilk kez holografik teknoloji ile bir konser düzenleniyor.

Organizatörler, hazırlanmak için iki yıl harcadıkları konseri daha gerçekçi yapmak amacıyla en son teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Organizatörler ayrıca yakın gelecekte diğer şarkıcıların konserlerine ev sahipliği yapmak için bu teknolojinin kullanımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Seslerin Büyüsü' konseri Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Seslerin Büyüsü' konseri Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor Teksas'ta Silahlı Saldırı Sonrası Yaşamını Yitirenler İçin Yas Tutuluyor
Kaynak: Xinhua

Konser, Adele, Tunus, Salı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement