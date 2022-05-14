WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor - Son Dakika
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WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor

14.05.2022 20:49
WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor

WhatsApp, sohbet filtre özelliğini işletme hesapları için kullanmaktaydı. WhatsApp şimdi bu özelliği ticari olmayan hesapların da kullanmayı planlıyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmenin farklı yollarını test ediyor. Mesajlaşma uygulamasının, kullanıcıların sohbetleri basit ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlayacak sohbet filtreleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Sohbet filtresi özelliği, ticari hesaplar için zaten mevcut, ancak şimdi WhatsApp bunu ticari olmayan hesaplara da tanıtmayı planlıyor. WhatsApp kısa süre önce 2 GB'a kadar dosya aktarma yeteneği, emoji tepkileri ve daha fazlası gibi birçok ilginç güncellemeyi kullanıma sundu.

WhatsApp ticari hesaplar için gelişmiş arama filtre özelliği sunmuştu. Sohbetleri hızlı bir şekilde bulmak isteyen kullanıcılar için bu özellik çok verimli bir şekilde çalışacak.

Gelen rapora göre, WhatsApp bu kullanışlı özelliği gelecekteki tüm kullanıcıların hizmetine sunacağını söyledi.

WhatsApp, okunmamış sohbetleri, kişileri ve grupları aramayı kolaylaştırıyor.

WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor

WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor

Standart WhatsApp hesapları da uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde aynı özelliği kullanabilecek, ancak başka bir fark daha var.

Mesaj filtre düğmesi sohbet ve mesaj aramadığınız zamanlarda bile her zaman görünür olacak.

WhatsApp ayrıca, WhatsApp içinde bir seferde 2 GB'a kadar dosya gönderme olanağını da kullanıma sundu. Dosyalar uçtan uca şifrelemeye sahip olacaktır. Önceki kurulum, kullanıcıların bir seferde yalnızca 100MB aktarmalarına izin veriyordu, bu yeterli değildi.

Artan limitle birlikte çok sayıda video ve dosyayı bir arada aktarmak artık kullanıcılar için sorun olmayacaktı.

WhatsApp: Sohbet Filtresi Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getiriyor

Ancak WhatsApp, daha büyük dosyalar için WiFi kullanılmasını önerir. Yükleme veya indirme sırasında kullanıcılara aktarımın ne kadar süreceğini bildirmek için bir sayaç görüntülenecek.

WhatsApp ayrıca blog gönderisinde, kullanıcıların artık bir gruba 512 kişi eklemesine izin vereceğini belirtti.

Mesajlaşma uygulaması şu anda insanların bir gruba yalnızca 256 kişi eklemesine izin veriyor. Ancak WhatsApp, bu yeni özellikleri yavaş yavaş kullanıma sunacağını bildirdi.

WhatsApp, "Özel, güvenli ve güvenli topluluklar oluşturmak emek ister ve bu iyileştirme dizisinin insanların ve grupların birbirine yakın kalmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

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