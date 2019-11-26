Son Dakika Haberleri: Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti
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Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

6 saat önce

Profesyonel futbolculuk döneminde, 2010, 2011, 2012 yıllarında gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 farklı suçtan hakkında 2,5 yıl hapis cezası talep edilen Alonso, beraat etti.

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti, System.String[]

Profesyonel futbolculuk döneminde, 2010, 2011, 2012 yıllarında gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 farklı suçtan hakkında 2,5 yıl hapis cezası talep edilen Alonso, beraat etti.


Mahkeme, Alonso ile birlikte sanık olan diğer iki mali danışmanın yöneltilen suçlamalarda cezai sorumlulukları bulunmadığına kanaat getirdi.


Savcı, eski futbolcu Alonso'nun imaj haklarından elde ettiği gelirlerinden vergi kaçırdığını iddianamesinde sunmuş ve yargılanan 3 sanığın her birinin 4 milyon avro ödemesini ve Vergi Dairesi'ne de toplamda 2 milyon 32 bin 845 avro yatırılmasını talep etmişti.


İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma iddiaları son yıllarda sıkça gündeme gelirken, şimdiye kadar vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, anlaşma yolunu kabul etmeden mahkemeye giden sadece Xabi Alonso olmuştu.


Real Sociedad kulübünün altyapı takımının antrenörlüğünü yapan Alonso, mahkemedeki ifadesinde "Hiçbir şeyi, asla gizlemeden, her zaman açık ve şeffaf oldum. Üzerime düşen vergiyi her zaman ödedim. Yapmamam gereken bir şeyi yaptığımı asla düşünmedim ve düşünmüyorum." demişti.


İspanya'da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavier Mascherrano, Angel Di Maria, James Rodriguez, Neymar, Gerard Pique, Fabio Coentrao, İker Casillas, Alexis Sanchez, Luka Modric, Radamel Falcao ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim vergi kaçırmaktan para cezası almıştı.

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Xabi Alonso, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 
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