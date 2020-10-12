Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi araç filosunu iki kamyonla güçlendirdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Yahşihan'da hizmet için belediyenin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Daha önceden araç tanıtımlarını yaparken ilçeye iki kamyon alacaklarının sözünü verdiklerini aktaran Türkyılmaz, "Kamyonlarımızı, ilçemizde bulunan hafriyat, inşaat atıklarını ve aynı zamanda çöplerimizi toplamak için kullanacağız. Toplamda 500 bin liralık bir yatırımı belediyemize kazandırmış olduk. Tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.