Son Dakika Haberleri: Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var
Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var

Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var

27 dakika önce

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.

Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var

Yalçın Koşukavak, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39 
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