Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.