Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var
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Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39
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