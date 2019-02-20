Yalova-Bursa Karayolunda Yoğun Sis
15 dakika önce
Yalova'da yoğun sis etkili oluyor.
Yalova'da yoğun sis etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşürdü.
Yalova-Bursa kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis yüzünden araç sürücüleri trafikte sis farlarını yakıp güçlükle ilerleyebildi.
Meteorolojik tahminlere göre, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: AA
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