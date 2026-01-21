Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Tutuklananların Sayısı 63'e Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Tutuklananların Sayısı 63'e Çıktı

Yalova\'da DEAŞ Operasyonunda Tutuklananların Sayısı 63\'e Çıktı
21.01.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 63'e çıktı.

YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 63'e çıktı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025'te saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı, 58'i tutuklandı.

25 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63'e çıktı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Yalova, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Tutuklananların Sayısı 63'e Çıktı - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:33:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Tutuklananların Sayısı 63'e Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.