Yangında Otomobil Hurdaya, Garaj Küle Döndü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde garajda bulunan otomobil bir anda alevler içinde kaldı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde garajda bulunan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Yangında otomobil ve içinde bulunduğu garaj tamamen yanarak küle döndü.
Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi
Ayhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, garajda park halinde bulunan Şahin Batum
'a ait olduğu öğrenilen 39 DN 713 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevrede yaşayanlar durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, alevler içerisinde kalan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:43 Kaynak: İHA
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar