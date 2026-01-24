Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama
24.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 ilde düzenlenen operasyonda 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 483 milyon TL para akışı tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden aralarında örgüt liderinin de olduğu 24 kişi tutuklandı. Toplamda 483 milyon TL para akışı olduğu belirlenen suç örgütünün elde edilen geliri İngiltere'ye aktardığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütünün Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025'te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda 21 Ocak'ta Kocaeli merkezli 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler dün, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 19'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 42 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 18'i ise adlı kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:08:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.