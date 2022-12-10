Türkiye'nin gündemine oturan çocuk gelin bu fotoğraflarda kaç yaşında? Annesi cevapladı - Son Dakika
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Türkiye'nin gündemine oturan çocuk gelin bu fotoğraflarda kaç yaşında? Annesi cevapladı

10.12.2022 11:03

6 yaşındaki gelin skandalında tüm gözlerin çevrildiği aileden peş peşe açıklamalar geliyor. Kızı H.K.G. ile evlendirildiği Kadir İstekli'ye ait fotoğraflarla ilgili konuşan anne Fatıma Gümüşel, "Başında turkuaz örtü olan kızım H.K.G.'dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli'dir. Bu fotoğraf Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır" ifadelerini kullandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ilişkiniddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek. Süreç devam ederken, hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenen anne Fatıma Gümüşel'in savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Kadir İstekli'nin kızını 16 yaşındayken annesiyle beraber istemeye geldiklerini söyleyen anne, ikilinin arasında 19 yaş fark olduğunu ama bunu sorun etmediklerini belirtti.

"BU FOTOĞRAF SAPANCA'DAKİ EVDE ÇEKİLDİ"

Dava dosyasına sunulan H.K.G.'nin gelinlikli ve diğer fotoğraflarını doğrulayan Gümüşel, "Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.G.'dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli'dir. Bu fotoğraf Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi Kadir İstekli'dir. Yine başında örtü Kadir İstekli'nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.G.'dir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gelin bu fotoğraflarda kaç yaşında? Annesi yanıtladı

"KIZLARIM KADİR'DEN KURAN DERSİ ALIYORDU"

Kızı H.K.G.'nin söylediklerinin yalan olduğunu öne süren Gümüşel, "Kızım H.K.G. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli'den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K.G. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli'den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.G.'yi Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye'de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli'den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır" dedi.

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