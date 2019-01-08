Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adamı Gasp Eden 5 Kişi, 40 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yaşlı Adamı Gasp Eden 5 Kişi, 40 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

2 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evine girdikleri yaşlı adamı gasp eden 5 kişi, yargılandıkları İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşlı Adamı Gasp Eden 5 Kişi, 40 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evine girdikleri yaşlı adamı gasp eden 5 kişi, yargılandıkları İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Ç'ye (85) ait evin kapısını çalan hırsızlar, yaşlı adamın kapıyı açması üzerine eve zorla girerek cebindeki 500 lirasını gasp ettiler. Ardından araçla kaçmaya çalıştıkları sırada emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilen N.G. (26), H.G. (18), S.Ç. (14), A.S. (23) ve K.K. (33) hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesince "birden fazla kişiyle konutta gasp" suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkları ayrı ayrı 8'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

İnebolu, Kastamonu, 3. Sayfa
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