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Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

?Olay, saat 17.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkisi sahil dolgu alanı kayalıklarında meydana geldi. Bölgedeki balıkçılar, kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin, Suriye Soydaş'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Soydaş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Lapseki, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:33 Kaynak: DHA
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