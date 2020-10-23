Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|-0,15
|296
|138
|158
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-0,11
|72
|49
|23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,30
|17
|1
|16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,86
|65
|5
|60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,33
|70
|20
|50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,10
|34
|26
|8
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,27
|13
|12
|1
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,03
|25
|25
|0
- Kaynak: AA
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