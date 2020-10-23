Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,15 296 138 158 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,11 72 49 23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,30 17 1 16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,86 65 5 60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,33 70 20 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,10 34 26 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,27 13 12 1 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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