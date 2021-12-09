Öğrencilere, Yayladağı Belediyesi Spor Kulübü izci lideri Mehmet Sağlamkaya da gönüllü olarak katıldı.

Yaşlı ailelere ziyaret gerçekleştirip doğada 2 gün kamp da yapan öğrenciler, çeşitli oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi.

Yayladağı ilçesinde Sanalda Değil, Doğada Sosyalleşelim Projesi kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Sanalda Değil, Doğada Sosyalleşelim Projesi etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur