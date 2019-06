Yaz arası çılgınlığı #1: Göz ardı edilen serbest oyuncular

Bu sezonun serbest oyuncu dedikoduları genelde şu isimler üzerinden kuruluyor: Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Kevin Durant, Klay Thompson, Kyrie Irving, Kemba Walker ve Nikola Vucevic.

Bu sezonun serbest oyuncu dedikoduları genelde şu isimler üzerinden kuruluyor: Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Kevin Durant, Klay Thompson, Kyrie Irving, Kemba Walker ve Nikola Vucevic. Bu büyük oyuncular kadar üzerinde konuşulmayan ancak sözleşme imzalayacağı takıma büyük katkılar yapabilecek oyuncular da var. Peki bu listede kimler yer alıyor?







Bojan Bogdanovic









2018-2019 ortalamaları: 31,8 dakika, 18,0 sayı, 4,1 ribaund ve 2 asist.







Geçen sezonu Indiana Pacers’ta geçiren Bojan Bogdanovic, kariyerinin en özel performanslarına bu sezonda imza attı. Hırvat yıldız, kariyeri boyunca topla oynamaktan kaçınmış, savunmasını belli bir seviyenin üstüne çıkaramamış ve pas dağıtımı konusunda her zaman sıkıntılar yaşamıştı. 2018-2019 sezonunda sergilediği oyun, bu söz konusu problemleri adeta çöpe attı. Medarı iftiharı olan saf şutör özelliğini korurken; boyalı alan pas dağıtımını, topla delici penetrelerini ve birebir savunmasını geliştirdi. NBA’de en çok aranan oyuncu tipi olan “3&D” (hücumda üçlükleriyle katkı veren ve savunmada birebir performansı yüksek olan)’’ oyunculardan biri oldu.



Eğer şampiyonluk için iddialı bir takımsanız Bojan Bogdanovic sizin için “acil durumda camı kırınız” oyuncusu olabilir. Yani genelde bench’ten gelen ve skor üretme konusunda kriz yaşanan durumlarda takımın hücumu ona emanet edilebilir. Tabii ki istikrar beklemek biraz hayalcilik olur. Zira Bogdanovic, istikrar sorunundan dolayı süper yıldız seviyesinde değil. Ancak 82 maçlık normal sezon ve olası play-off dönemi için, Bogdanovic gibi bir sorun çözücü her takımın kadrosunda isteyeceği bir isim.





Terrence Ross







2018-2019 ortalamaları: 26,5 dakika, 15,1 sayı, 3,5 ribaund ve 1,7 asist.





Bu sezon play-offa kalarak büyük bir başarı gösteren Orlando Magic, Terrence Ross’un önemli katkıları olmasa bunu başaramayabilirdi. Kış döneminde adı sık sık LA Lakers’la anılan Ross bu sezon en üst seviyesine çıktı. Oyuncu, forvetlerden yüksek yüzdeli üç sayı isabet oranı yakalarken, tepeden yaptığı delici penetrelerle rakiplerine zorluk çıkardı. Kariyeri boyunca soru işareti olan savunmasını iyice agresifleştirdi ve alan savunmasının yıldızlarından birisi haline geldi. Ross, bu sezon Orlando Magic’te de olduğu gibi, hedefi play-off olan bir takımın ana parçası olabilir. Net bir sorun çözücü veya harika bir pas dağıtım merkezi değil ancak aldığı sürelerde takıma getirdiği enerji oldukça yüksek. Forvet rotasyonunu doğru hamleyle genişletmek isteyen takımlar için Terrence Ross tam istenen parça olabilir.





Patrick Beverley







2018-2019 ortalamaları: 27,4 dakika, 7,6 sayı, 5,0 ribaund ve 3,8 asist.





Geri saha savunmasında harikalar yaratan, üç sayılık atışlarda güvenilen ve üst düzey bir oyun kurma yeteneğine sahip olan Patrick Beverley; istatistiklerin çok ötesinde performans veren bir oyuncu. Beverley, geçen sezon konferansında ilk ona bile giremez denilen ancak play-offa kalan, hatta neredeyse Golden State Warriors’ı geçecek olan LA Clippers için çok değerli bir parçaydı. 30 yaşındaki guard işin hücum kısmında hem çizgi gerisi hem de boyalı alan tehditleriyle takımına olumlu sonuçlar getirebilir. Oyunun her departmanında çeşitli olumlu özellikleri olan ancak bir özelliğiyle sivrilemeyen Beverley, ideal forvetleriniz varsa (örneğin Anthony Davis ve LeBron James veya Ben Simmons ve Tobias Harris) sizin oyun kurucunuz olabilir; hatta olmalı.





Ed Davis







2018-2019 ortalamaları: 17,9 dakika, 5,8 sayı, 8,6 ribaund ve 0,8 asist.





Ed Davis gösterişli ve fizikli bir pivot değil ancak, aslında büyük fark yaratan küçük detaylarda öne çıkan bir oyuncu. Boyalı alandaki pas dağıtımı oldukça önemli. Davis, hücumda servis merkezi olarak kullanılabilecek, savunmada ise rakibine nefes aldırmayan bir pivot olarak rotasyon derinliğini oldukça arttıracaktır. Oyuncu, modern uzunlar gibi başarılı bir şut ritmine sahip değil fakat oyun sertliği ve üst düzey bir pas yeteneği onu öne çıkaran özellikleri. Günümüz NBA’inde kısa beşleri sıklıkla görüyoruz. Ed Davis, işte tam da bu beşler için çok değerli bir oyuncu.





Malcolm Brogdon







2018-2019 ortalamaları: 28,6 dakika, 15,6 sayı, 4,5 ribaund ve 3,2 asist.





Malcolm Brogdon henüz 26 yaşında ancak geçen sezon Milwaukee Bucks formasıyla gösterdiği performans, oyuncu 15 yıldır NBA’de oynuyor havası veriyor. İçgüdülerinin getirdiği müthiş savunması, yüksek zekasının getirdiği oyun görüşü, hücumda hem şut hem penetre tehditlerine sahip olması ve en önemlisi takım kimyasını daha da arttırması... Tüm bunlar Brogdon’ı özel kılan özellikleri.İster bench’te ister ilk beşte görev verecek olsun, ister yalnız play-offu ister NBA şampiyonluğunu hedeflesin; Brogdon her takıma büyük katkılar verebilir.





Thaddeus Young







2018-2019 ortalamaları: 30,7 dakika, 12,6 sayı, 6,5 ribaund ve 2,5 asist.





Thad Young geçen sezon Indiana Pacers için gerçek bir MVP’ydi. Oyuncu, özellikle de takımın yıldız oyuncusu Victor Oladipo sakatlandıktan sonra sorumluluğu tamamen üstlendi. Hücumda alan açan ikili oyunlar, birebirler ve orta mesafeli şutlarla; savunmada ise enerji ve sertlikle takımını sırtladı. Konsantrasyonunu uzun süre koruyamama ve faul problemine girme onun en büyük defoları ancak artı yönlerine baktığımız zaman modern oyunun en önemli uzunlarından birisi olduğunu görüyoruz. Young, play-off hedefleri olan takımın ilk beş, hedefi şampiyonluk olan bir takımın 18-22 dakika süre alan bench oyuncusu olabilir.





Marcus Morris







2018-2019 ortalamaları: 27,9 dakika, 13,9 sayı, 6,1 ribaund ve 1,5 asist.







Boston Celtics geçen sezonun beklentileri karşılayamayan takımlarından biriydi. Celtics’in iyi performans veren az sayıdaki oyuncularından biri Marcus Morris oldu. Morris, takımın üzerindeki kara buluta aldırış etmeden kariyeri boyunca yaptığı gibi oyuna olan saygısını sahaya yansıttı. Sezon genelinde istikrarı biraz düşük kaldı ancak savunmadaki isteği, hücumdaki pas dağıtımı ve forvet penetreleri Morris’in performansını arttırdı. Başarılı oyuncu, Boston Celtics gibi hedefi şampiyonluk olan takımların ilk beş oyuncusu olabilir. Tabii onu efektif kılmak için Morris’in oynadığı takımın top dağıtımı konusunda cimri olmayan bir oyun kurucuya ve şutlarına güvenilebilecek bir şutör guard’a sahip olması gerekiyor.





Yabana atmamak gerekir:





Rudy Gay: 26,7 dakika, 13,7 sayı, 6,7 ribaund ve 2,5 asist.



Kelly Oubre Jr: 28,0 dakika, 15,2 sayı, 4,7 ribaund ve 1,2 asist.



Jonas Valanciunas: 22,3 dakika, 15,3 sayı, 8,6 ribaund ve 1,4 asist.





Derrick Rose: 27,3 dakika, 18,0 sayı, 2,7 ribaund ve 4,3 asist.



JJ Redick: 31,3 dakika, 18,1 sayı, 2,4 ribaund ve 2,7 asist.

Haber Yayın Tarihi :

Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak!

Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti