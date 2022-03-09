Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı

09.03.2022 13:48
Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı

Derebucak'ta yaz dönemlerinde kuruyan Düden Şelalesi, kış dönemi yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.

Derebucak'ta yaz dönemlerinde kuruyan Düden Şelalesi, kış dönemi yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.

Şehir çıkışında halkın "düden deliği" adını verdiği Çamlık Mahallesi yolunda bulunan ve mağara içerisinden Keldere deresine şelale oluşturarak akan sular, bölgedeki Gembos Ovası'nın yanı sıra kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü'ne de hayat veriyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve doğaseverler, öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İlçe sakinlerinden Mustafa Kuş, "düden" dedikleri yerin aslında oldukça uzun bir mağara olduğunu, çevreden gelen sularla bahar döneminde şelale oluşturduğunu anlattı.

Bu şelalenin yaz aylarında kuruduğunu dile getiren Kuş, "Bu sular, Düden Ardı dediğimiz yerlerden geliyor. Bazen bu bölge çok fazla su olduğunda adeta bir göl haline geliyor ve ulaşıma da kapanabiliyor. Bu mağara 2 kilometre uzunluğunda." dedi.

YORUMLAR
500
Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı

Düden Şelalesi, Beyşehir Gölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement