Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Eleştirisi

Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Eleştirisi
11.02.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, delillerin imhasını ve gecikmiş adaleti eleştirdi, davanın ertelendiğini duyurdu.

YAZICIOĞLU ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün talimatıyla yönlendirdikleri iddia edilen 19 sanığın yargılandığı davada, gecikmiş adaletin adalet olmadığını belirterek, "Arkanızda da yazıyor 'Adalet mülkün temelidir' diye. Ama bu adaletin bizim olayımızda ne denli sarsıldığını ne denli delillerin yok edildiğini, maddi gerçeğin bizden gizlendiğini gördük. Netice itibarıyla imha edilmiş bir delilden bahsediyoruz, sonrasında araştırma yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17'nci duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan hüküm giydiği için tutuklu olan Davut U. bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanıklar Nedim B. ile Ebubekir Semih Y. ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

'DELİLİ TAKİP EDENLER, DELİLİ İMHA İLE GÖREVLİLERDEN DAHA HIZLI OLAMIYOR'

Duruşmada sanıklar suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise ana soruşturmada beklenen bilirkişi raporunun hazır olduğunun söylendiğini ancak dosyaya girmediğini söyledi. Raporun bu kadar bekletilmesinin de merak uyandıran bir husus olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Kaldı ki en son radar kayıtları incelendi. Diyarbakır BİKİM (Birleştirilmiş Kontrol İhbar Merkezi), yani hava kuvvetleriyle ilgili daha doğrusu radar merkezlerinin işlemlerinin birleştirildiği merkez. Bu merkeze Softepe'den ham görüntünün gittiği iddia edildi. Şöyle bir konu oldu, 'Genelkurmay başlangıçta bu doğudaki radarlarımızda tam da olay saatine denk gelir şekilde 4 dakika 37 saniye bizim bölgedeki radarlarımız arızalandı, görüntü yok' denildi. Tam da olaya denk gelen bir saatte. Biz o zaman dedik ki, 'Madem arızalandı, arızalandığı zaman şöyle bir sistem var havacılıkta. Eğer bir bölgedeki radarlarda arıza oluşursa o bölge derhal hava uçuşlarına kapatılır.' Bunun üzerine Hava Kuvvetleri 'Pardon. Bizim ham görüntülerimiz var ama iletim sisteminde arıza olduğu için, arıza nedeniyle iletilmemiştir' dedi. Biz de ham görüntüleri istedik ama ham görüntüler gelmedi. Sonra keşiflerde, Diyarbakır BİKİM'de bu görüntülerin bulunduğu, ham videonun bulunduğu CD'nin imha edildiğini öğrendik. Yani delili takip edenler, delili imha ile görevlilerden daha hızlı olamıyor. Maalesef bu birçok karanlık merkezin gerçekleştirdiği eylemlerden delili arayanlar, delili yok etmekle görevli olanlardan önce davranamıyorlar."

'GECİKMİŞ ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Helikopterinin düşmesinin üzerinden 17 yıl geçtiğini bu sürede iğneyle kuyu kazarak delil araştırması yapıldığını ifade eden Kemal Yavuz, "Arkanızda da yazıyor 'Adalet mülkün temelidir' diye. Ama bu adaletin bizim olayımızda ne denli sarsıldığını ne denli delillerin yok edildiğini, maddi gerçeğin bizden gizlendiğini gördük. Netice itibarıyla imha edilmiş bir delilden bahsediyoruz, sonrasında araştırma yapıyoruz. Makamınızdan sesleniyorum duyması gerekenlere; gecikmiş adalet, adalet değildir" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti davayı 24 Haziran'a erteledi.

ÇAYIR: BİRİLERİ BU DAVANIN KAPANMASINI İSTİYOR

Davanın ardından Milli Yol Partisi Genel başkanı Remzi Çayır, Yusuf Yazıcıoğlu ve partililerle birlikte açıklama yaptı. Son duruşmanın önceki duruşmadan farklı olmadığını belirten Çayır, şunları söyledi:

"17 yıldır bir türlü sona erdirilemeyen, sonuç alınamayan, ana dosyası kapalı, soruşturma dahi yapılmayan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekletilen bir ana dosya var. Şu an buraya gelmemize sebep olan davanın da daha önce Göksun'da görülmekte olan hırsızlık davası olduğunu kamuoyu bilmelidir. Evet, birileri bu davanın kapanmasını, gündeme gelmemesini, kamuoyunda duyulmamasını istemeye devam ediyor. Daha önce Yargıtay ilgili dairesi, üst düzey bazı kamu görevlileri hakkında hüküm vermiştir. Ancak ne hikmetse bu davanın kapanmasını isteyenler buraya da el attılar. Bir kattan yukarı kata dosyayı gönderemediler. Zaman aşımını beklediler, davanın kapatılması ve ilgililerin ceza almamasını emrettiler birileri de bunu yerine getirdi. Şimdi radar raporunu 1 yıldır göndermiyorlar. Göndermedikleri gibi de bu davanın artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını istiyorlar, Muhsin Yazıcıoğlu davasının unutulmasını istiyorlar, Muhsin Yazıcıoğlu davasının kapanmasını düşünüyorlar, öyle bir emelleri var."

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:56:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yazıcıoğlu Davasında Gecikmiş Adalet Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.