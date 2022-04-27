YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi - Son Dakika
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YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi

27.04.2022 18:24
YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi

??????? Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Foynitsa şehrinde ramazan şenlikleri kapsamında "Çocuklarla Masal ve Müzik" etkinliği düzenledi.

??????? Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Foynitsa şehrinde ramazan şenlikleri kapsamında "Çocuklarla Masal ve Müzik" etkinliği düzenledi.

Saraybosna YEE tarafından, çocukların kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik hazırlanan program Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Programa Foynitsa ve Kiseljak Belediyelerinin ilköğretim okulları öğrencileri katıldı.

Bosna Hersek'in ünlü sanatçısı Latif Mocevic ile ortaklaşa yapılan "Çocuklarla Masal ve Müzik" programına katılan öğrenciler, müzik eşliğinde dans ederek, şarkı söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Ayrıca çocuklara işaret dili de öğretildi.

YEE, Bosna'da Çocuklarla Masal ve Müzik programı düzenledi
YEE, Bosna'da Çocuklarla Masal ve Müzik programı düzenledi
YEE, Bosna'da Çocuklarla Masal ve Müzik programı düzenledi
YEE, Bosna'da Çocuklarla Masal ve Müzik programı düzenledi
YEE, Bosna'da Çocuklarla Masal ve Müzik programı düzenledi

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Saraybosna, Yunus Emre, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE, Bosna'da 'Çocuklarla Masal ve Müzik' programı düzenledi - Son Dakika


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