Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

41 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Emür, Fındıklı Mahallesi Gurudoğlu mevkisinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Emür, ilçe halkıyla buluşmaya devam ettiğini söyledi.

Keşap için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Emür, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler sosyal belediyecilik konusunda son derece önemlidir. Birlik ve beraberliğimizin temeli olan samimiyetle, belediyecilik hizmetlerimizin temelini oluşturduk. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda halkımızın düşünceleri, bizlere verdiği manevi destek ve edilen hayır duaları bizler için çok değerlidir. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:00 Kaynak: AA

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