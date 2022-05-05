Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı

05.05.2022 13:12

Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı Tokat'ta yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağaçta çıkan yangına bir vatandaşın kürekle müdahale ederek söndürme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı

TOKAT - Tokat'ta yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağaçta çıkan yangına bir vatandaşın kürekle müdahale ederek söndürme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca Köyü mevkiinde bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın düşen armut ağaç alev alarak yanmaya başladı. Olaydan kısa bir süre sonra köylüler yanan ağaca kürekle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yöre sakilerinden Mehmet Kılıç, yıldırım düşmesi sonucu gövdesi alev alan ağacı söndürmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Kılıç, köyden traktörle su getirerek yangını söndürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Suyla da söndüremedik. Toprakla söndürebildik, ağacın gövdesinin bir bölümünü kırmak durumunda kaldık. Kırmasaydık yangını söndüremiyorduk" dedi.

Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı - Son Dakika


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