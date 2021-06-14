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Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı - Son Dakika

Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı

14.06.2021 09:47

Aynı açıdan farklı zamanlarda çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı sosyal medyada büyük ses getirdi. Fotoğraf, kentin yıllar içinde nasıl bir değişim yaşadığını gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise fotoğraflara bakarken nefeslerinin kesildiğine yönelik ifadeler kullandılar.

İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı değişim sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Aynı açıdan çekilen iki fotoğrafın birinde İstanbul'un yeşilliklerle dolu geçmişi yer alırken, ikinci fotoğrafta ise yeşil alanların yerini binaların aldığı görülüyor.

Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi

"FOTOĞRAFA BAKINCA NEFESİMİZ KESİLDİ"

Adalar manzaralı bir tepeden çekilen fotoğrafta inşa edilen yüksek bir binanın görüş açısını tamamen kapattığı görülürken, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı fotoğrafa bakınca bile nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.

Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı - Son Dakika


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