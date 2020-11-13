"Yolda kalmamak için akünüzü kontrol ettirin" uyarısı

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, "Kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde, araç sahipleri ve sürücüler, marş basma sorunu yaşamamak için akülerini kontrol ettirmeli, gereğinde değiştirmeli." uyarısında bulundu.

Büyükkalender, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, akülerin marş gücünün, özellikle soğuk havalarda kritik önem taşıdığını kaydetti.

Kış aylarında, özellikle soğuk sabahlarda aracın geç çalışmasının ve marş basmada sıkıntı yaşanmasının, bilindik bir sorun olduğunu vurgulayan Büyükkalender, bunun başlıca nedeninin, akülerin özellikle soğuk havalarda, voltaj gücünü önemli oranda yitirmesi olduğunu hatırlattı.

Büyükkalender, kış yaklaşırken aracın akü bakımını gerektirebildiğini belirterek, düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri olduğunu bildirdi.

Çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riski olduğunu aktaran Büyükkalender, "Şarjı tam dolu bir akü -70 derecede donarken tamamen boş bir akü eksi 5 derecede bile donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunması çok önemlidir." uyarısında bulundu.

"Akünüzü mutlaka kontrol ettirin"

Hulki Büyükkalender, kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde, araç sahipleri ve sürücülerin marş basma sorunu yaşamamak için akülerini kontrol ettirmesi ve gereğinde değiştirmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"AKO Akü tarafından üretilen AKO Prestige ve Turbo Akü marka aküler, sahip oldukları Matrix Press (Punch) teknolojisi sayesinde, kışın bakım gerektirmiyor, çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha fazla yüksek performans veriyor; dahası, yakıt tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press teknolojisin, dünyada az sayıda üreticide, ülkemizde ise sadece AKO Akü'de kullanılıyor."

Büyükkalender, bu teknolojiyle üretilen akülerin, kış koşullarındaki avantajlarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Punch ve Kaizen Tüneli teknolojisiyle ürettiğimiz akülerimiz, kışın bakım gerektirmez ve akünün çok düşük sıcaklığa maruz kaldığı durumlarda dahi, diğer akülere oranla daha fazla performans verir. Standart aküler, çok düşük sıcaklıklarda ve şarj durumundan kaynaklanan pozitif plaka deformasyonuna uğrayıp, bozulabilirken Matrix Press teknolojisine sahip aküler, bu deformasyona karşı da tamamen dayanıklı yapıdadır."

"Matrix Press'le 4 kata kadar ekstra performans ve düşük yakıt tüketimi"

AKO Akü Genel Müdürü Büyükkalender, Matrix Press akülerin üretiminde kullanılan Kaizen Tüneli ile "derin deşarj" özelliği kazandırılan akülerin ağır hizmet şartlarında üstünlük sağlayabildiğinin altını çizdi.

Matrix Press teknolojisinin daha uzun ömrü ve daha yüksek performansı daha hafif aküyle sağlayabildiğini aktaran Büyükkalender, "Akülerde performans plakalardaki aktif malzemeyle sağlanır, Matrix Press teknolojisinde aktif malzeme performansı artırılırken ızgara ağırlıkları azaltılabildiğinden ağırlık görece azaltılmıştır. Bu durumda aracın görece daha düşük yakıt tüketmesine olanak verir." ifadelerini kullandı.