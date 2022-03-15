Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika
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Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına jandarma yetişti

15.03.2022 14:22
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına jandarma yetişti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kırgıl Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası Sefer Kuzu'nun rahatsızlanması üzerine yakınları, ambulans talebinde bulundu. Sağlık ekibi, kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Arazi tipi devriye müdahale aracıyla bölgeye ulaşan jandarma, hastayı alarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hastaneye götürülen Kuzu, tedavi altına alındı.

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Salıpazarı, Jandarma, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika


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