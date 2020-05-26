Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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