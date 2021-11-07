Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi - Son Dakika

Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
07.11.2021 23:23
Rize'de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın, minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Meryem Kayalar isimli kadın el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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