Üye Girişi
Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi - Son Dakika

Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi

07.11.2021 23:23

Rize'de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın, minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Meryem Kayalar isimli kadın el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi

Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi - Son Dakika


Son Dakika

Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum 23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma 22:23 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor 22:06 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara 21:42 Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 21:28 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil 20:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 20:23 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Gelin, kendi düğününde basıldı 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı

Son Dakika Haberleri
23:17 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum
22:46 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
22:22 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
22:21 Gözü dönen zanlı, kafede kurşun yağdırdı
22:07 Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı
22:05 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi
21:41 Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor         
23:18
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı         
22:08
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı!         
20:51
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 23:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement