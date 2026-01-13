Yunan Çiftçilerin Eylemleri Derinleşiyor - Son Dakika
Yunan Çiftçilerin Eylemleri Derinleşiyor

13.01.2026 12:16
Başbakan Miçotakis'in çiftçilerle görüşme girişimi, fiyaskoyla sonuçlandı. Çiftçiler eylemlerine devam ediyor.

Yunanistan'da haftalardır süren çiftçi eylemleri, hükümet ile üreticiler arasındaki krizi daha da derinleştirirken, Yunan basınında Başbakan Kiryakos Miçotakis'in çiftçilerle görüşme girişiminin "fiyaskoyla sonuçlandığı" değerlendirmesi yer aldı.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton gazetesi başta çok sayıda medya kuruluşu, ülke genelindeki yol kapatma eylemlerini sürdüren çiftçilerin büyük çoğunluğunun, hükümetin görüşmeye katılacak heyeti tek taraflı belirleme girişimi nedeniyle Başbakan'la görüşmeyi reddettiğini aktardı.

Basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde 50'den fazla noktada eylem düzenleyen çiftçileri temsil eden komiteler, tarım ve hayvancılık sektörlerini kapsayan iki ayrı heyetin kabul edilmemesi üzerine görüşmeden çekilme kararı aldı.

Çiftçiler, hükümetin bu tutumunun "diyalog değil, bölme amacı taşıdığı" görüşünü dile getirdi.

Efimerida ton Syntakton, görüşmenin bu nedenle başlamadan sona erdiğini belirterek, süreci "siyasi fiyasko" olarak nitelendirdi.

Gazete, yaşanan gelişmelerin ardından Atina'da geniş katılımlı protesto düzenlenmesi ihtimalinin de gündeme geldiğini yazdı.

Yunanistan'da Aralık 2025'ten bu yana süren çiftçi eylemleri nedeniyle otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları zaman zaman kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

