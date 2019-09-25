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Ziraat Türkiye Kupası: Erzinspor: 1 - İnegölspor: 4

31 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde İnegölspor, Erzinspor'u deplasmanda 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Erzinspor: 1 - İnegölspor: 4, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde İnegölspor, Erzinspor'u deplasmanda 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç

Hakemler: Emre Korkmaz xx, Turgut Evran xx, Yunus Doğan xx

Erzinspor: Yaşar Memişoğullarından x, Halil Karataş xx, Sefa Aktepe x, Emre Baysal x, Keram Onaylı xx, Şahin Tüter xx, Nureddin Ersoy x (Mertcan Erdem dk.73 x), Serdar Deniz x (Berkant Taşkıran dk. 46 x) Ali Sinan Gayla xx, Selim Başev xx, Timur Özgöz xx (Taylan Özgün dk.61 x)

İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Selimcan Temel xx, Uğur Daşdemir xx, Abdullah Balıkuv xxx, Bilal Özdemir xx, Cumhur Yılmaztürk xx (Cumhur Yılmaztürk dk.73 xx), Batuhan Selman xx (Cengiz Ötkün dk.54 xx), Ömer Çalışkan xx, Muharrem Ozan Cengiz xx (Ahmet Şahin dk.61 xx), Enes Topal xxx

Goller: Batuhan Salman (dk.19) Enes Topal (dk.26) Muharrem Ozan Cengiz (dk.57) Abdullah Balıkuv (dk.68) (İnegölspor) Ali Sinan Gayla (dk.84) (Erzinspor)

Sarı Kartlar: Şahin Tüter (Erzinspor), Bilal Özdemir, Batuhan Salman (İnegölspor)

(İHA)

Türkiye Kupası, İnegölspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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