Afşin\'de kazada MHP\'li Karakoç\'un da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

Afşin'de kazada MHP'li Karakoç'un da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı, 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afşin-Elbistan kara yolundaki Gerger Mahallesi kavşağında otomobil ile kamyonet çarpıştı; kamyonette bulunan 1 kişi öldü. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 yaralı Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, Afşin- Elbistan kara yolu üzerindeki Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Samet Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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