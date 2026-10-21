Kahramanmaraş Afşin\'de ekmek aracı pancar römorkuna çarptı, sürücü ağır yaralandı

Kahramanmaraş Afşin'de ekmek aracı pancar römorkuna çarptı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde pancar yüklü traktörün römorkuna ekmek dağıtım aracı arkadan çarptı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi Afşinbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi istikametinden Erçene yol kavşağına doğru ilerleyen pancar yüklü traktörün römorkuna, aynı yönde seyreden ekmek dağıtım aracı arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan transit sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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