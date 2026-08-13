Kahramanmaraş'ta Tır Yangını
Tırda çıkan yangın, aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası tır, büyük ölçüde zarar görerek demir yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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